Agua contaminada en colegios de Mar del Sud: imputaron a un contratista y a tres funcionarios del Consejo Escolar
Los fiscales descubrieron que los certificados de potabilidad exhibidos ante las autoridades y las familias eran falsos.
Los fiscales descubrieron que los certificados de potabilidad exhibidos ante las autoridades y las familias eran falsos.
Se trata de uno de los hoteles en pie más antiguos de la Costa Argentina, y la expresión de esperanza que representa su revivir para las vecinas y vecinos de Mar del Sud.
Este móvil provisto como una UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil), es la 5ta ambulancia nueva que se incorpora a la flota del distrito, gracias a las gestiones del Intendente Municipal.
Este jueves se efectuó en la villa balnearia Mar del Sud el acto protocolar conmemorando sus 132 años de fundación. Además en la celebración se efectuó la asunción del nuevo delegado para la localidad sureña, jura a cargo del jefe comunal Sebastián Ianantuony.