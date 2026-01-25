Maní con chocolate

Investigación del INTA reveló el secreto del sabor único del maní cordobés
Confirmó que el clima frío de Córdoba y la fertilización con boro y zinc potencian el dulzor. Es el principal producto exportador del sector a más de 100 países.
Confirmó que el clima frío de Córdoba y la fertilización con boro y zinc potencian el dulzor. Es el principal producto exportador del sector a más de 100 países.
A casi un mes del comienzo de la época festiva, El Marplatense hizo un relevamiento de precios en distintos establecimientos de la ciudad que ya comenzaron a exponer en góndola productos típicos navideños.