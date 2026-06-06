Los Redonditos de Ricota

Patricio Rey en La Feliz: la ruta mítica que consagró a Los Redondos en el Teatro Tronador

La relación entre Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Mar del Plata esconde una mitología de orillas, boliches extintos y debates universitarios que cimentaron el fenómeno antes de que se mudara definitivamente a los estadios. Hoy, mirar el reverso de esa historia nos permite entender por qué el show del 9 de julio de 1988 en el Teatro Tronador no fue un concierto más, sino uno de los más grandes de toda su carrera.