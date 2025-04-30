Quedaron eliminados los argentinos en el Mundial de Longboard
Los marplatenses Agostina Pellizzari y Surfiel Gil quedaron eliminados de la competencia en El Salvador al igual que Evelyn Gontier y Matías Maturano
Los marplatenses Agostina Pellizzari y Surfiel Gil quedaron eliminados de la competencia en El Salvador al igual que Evelyn Gontier y Matías Maturano
Agostina Pellizzari y Surfiel Gil cayeron a repechaje en el Mundial de Longboard que se realiza en El Salvador. El único en Main Event es Matías Maturano.
El marplatense se consagró campeón del ALAS Latin Tour en la especialidad Longboarder obteniendo su séptimo título en este nivel y el tercero de forma consecutiva: “estoy haciendo un trabajo pedagógico”, dijo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) desde Perú.
El marplatense Martín Pérez logró consagrarse una vez más como campeón del ALAS Latin Tour en la categoría Longboard luego de imponerse en la última fecha que se realizó en El Salvador. Es su tercer título consecutivo y además, el séptimo de su carrera.
La marplatense se impuso en el Circuito Argentino de Longboard y sacó pasaje al Mundial ISA, que se desarrollará del 26 de mayo al 2 de junio en Biarritz, Francia.