El recuerdo de Juan Carlos Morales al “Cholo” Ciano: “Su estilo y su amistad aparecerán siempre”
El reconocido relator y periodista fue colega y un amigo. Un repaso a muchas anécdotas y varios eventos inolvidables del deporte local y nacional.
El reconocido relator y periodista fue colega y un amigo. Un repaso a muchas anécdotas y varios eventos inolvidables del deporte local y nacional.
Las redes se llenaron de mensajes de reconocimiento al periodista, cuya vida se apagó hoy a los 88 años.
La Instructora de Meditación y Astróloga Monica Correia Nobre nos cuenta que hay detrás de esta leyenda que sostiene que dos personas están predestinadas a estar juntas más allá del tiempo y espacio.