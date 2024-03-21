ley omnibus

Actualizarán las jubilaciones y pensiones por decreto
Sin esperar al Congreso de la Nación, el Gobierno dispondrá desde abril un ajuste de acuerdo a la inflación y un ajuste de entre el 12 y 14 por ciento.
Sin esperar al Congreso de la Nación, el Gobierno dispondrá desde abril un ajuste de acuerdo a la inflación y un ajuste de entre el 12 y 14 por ciento.
Los mandatarios de Juntos por el Cambio se reunieron este jueves con el ministro del Interior y el jefe de Gabinete para interiorizarse de los detalles de la nueva ley.
Continúan las negociaciones con la oposición, las autoridades nacionales quieren acelerar el proceso para que las iniciativas se puedan votar a fines de abril.
El oficialismo confía en que ambas cuestiones serán aprobadas en la Cámara de Diputados.
Lo confirmó el mandatario mendocino, Alfredo Cornejo. También se mostró a favor de reincorporar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.
El Presidente lanzó un duro mensaje en la red social “X” donde acusó a “un conjunto de políticos” de “hacer lo imposible para mantener sus privilegios”.
Así lo afirmó el concejal Miguel Guglielmotti de Unión por la Patria con respecto a la aprobación de la Ley Ómnibus y su próximo tratamiento con la votación en particular de los artículos clave este martes.
Así lo afirmó la concejal local de Crear Más Libertad, Cecilia Martínez con respecto a la aprobación de la normativa en el Senado y su próximo tratamiento a partir de este martes.
Los diputados volverán a reunirse en el recinto este viernes a las 10. El oficialismo hizo nuevas modificaciones para acercar posiciones con el bloques dialoguistas y aprobar la normativa.