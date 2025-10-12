Polémica en la Legislatura bonaerense: La Libertad Avanza busca derogar la Ley Micaela
Los diputados Guillermo Castello y Sebastián Pascual presentaron un proyecto para eliminar la capacitación obligatoria en género en los tres poderes del Estado.
Los diputados Guillermo Castello y Sebastián Pascual presentaron un proyecto para eliminar la capacitación obligatoria en género en los tres poderes del Estado.
el programa se está desarrollando en dos etapas: un curso de sensibilización en temáticas de género y un curso de formación. Esta semana finalizó la primera etapa en todos los municipios de la provincia, que abarcó a unos 1.600 trabajadoras y trabajadores,
Fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia. La Ley estipula la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
De manera virtual, participaron más de 80 personas en una actividad en la que se intercambió a través de foros de discusión distintos ejes y abordajes para transversalizar la perspectiva de género en el Estado Provincial.
La iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro, en Mar del Plata todavía no logró instrumentarse en la ciudad.
El Ministerio de Desarrollo Social y una universidad privada de la ciudad firmaron una carta de intención que da inicio a un trabajo coordinado para la capacitación en materia de género y diversidad sexual destinadas a los agentes municipales.
Los legisladores bonaerenses aprobaron este jueves la adhesión provincial a la ley nacional, que establece la capacitación obligatoria de todos los agentes del estado para la prevención y tratamiento de la violencia de género. En tanto, la casa de altos estudios anunció que el próximo 22 de marzo se