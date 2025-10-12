La UNMdP y la Cámara de Diputados se adhirieron a la Ley Micaela

Los legisladores bonaerenses aprobaron este jueves la adhesión provincial a la ley nacional, que establece la capacitación obligatoria de todos los agentes del estado para la prevención y tratamiento de la violencia de género. En tanto, la casa de altos estudios anunció que el próximo 22 de marzo se