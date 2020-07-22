Reapertura de cervecerías: "Es un paso en la dirección correcta"
Así lo indicó Leonardo Ferrari, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal, con relación a la reapertura de este miércoles en los comercios del sector.
Así lo indicó Leonardo Ferrari, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal, con relación a la reapertura de este miércoles en los comercios del sector.
Así lo indicó Leonardo Ferrari, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal, en declaraciones a El Marplatense. Además, comentó que no tienen subsidios para el pago de sueldos y que esperan una ayuda del gobierno.