El arco político argentino celebró y felicitó al nuevo papa
El presidente Javier Milei reaccionó con la imagen de un león vestido de sumo pontífice, mientras que otros líderes políticos le dedicaron un mensaje de modo formal.
El presidente Javier Milei reaccionó con la imagen de un león vestido de sumo pontífice, mientras que otros líderes políticos le dedicaron un mensaje de modo formal.
Gastón, padre del joven que murió horas después de ser expulsado del boliche Mr Jones, se refirió a la actualidad de la causa. Señaló que no hay filmaciones "de la hora y media en la que estuvo adentro".