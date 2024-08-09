Semana Mundial de la Lactancia Materna: la conexión primaria entre el niño y la madre
La leche materna, alimento principal en los primeros seis meses de vida, genera un mejor desarrollo de los niños y da sensación de seguridad.
La leche materna, alimento principal en los primeros seis meses de vida, genera un mejor desarrollo de los niños y da sensación de seguridad.
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, especialistas llaman a fortalecer los entornos de apoyo y concientización.
Según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo el 30% de los niños en edad escolar tiene sobrepeso.
Los especialistas sostienen que debe ser exclusiva durante 6 meses y prolongarse hasta los 2 años.