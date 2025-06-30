Hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo de junio
Este derecho laboral puede cobrarse hasta el 30 de junio, con un margen de 4 días hábiles extra. Cómo se calcula y cuál es el monto que corresponde cobrar.
Este derecho laboral puede cobrarse hasta el 30 de junio, con un margen de 4 días hábiles extra. Cómo se calcula y cuál es el monto que corresponde cobrar.
La Agencia de Recaudación bonaerense detalló este domingo los ingresos propios en la provincia de Buenos Aires. A pesar de haber subido, mantuvo su tendencia negativa ya que el aumento de precios de la economía se ubicó alrededor del 42% interanual.
Las temperaturas para este domingo, último día del mes, serán con una mínima será de 7° y la máxima de 11 grados. Las precipitaciones más intensas se presentarán por la tarde, como así también el lunes, y se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
La decisión, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, frena el incremento que se iba a aplicar a partir del próximo fin de semana
Se estima que estarán en funcionamiento en la primera semana de junio. Los trabajos apuntan a generar una superficie de más de 270 metros cuadrados cubiertos en Libertad y Tandil, desde donde funcionará también la Secretaría de Seguridad.
La Justicia fijó fecha para el inicio del debate oral, a más de una año de la muerte de la reconocida periodista. Casación, en tanto, definirá el martes si hace lugar al pedido del endoscopista de evitar el proceso y darle una probation.