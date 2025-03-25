Julieta González Ricciuti logró su plaza para los Juegos Panamericanos Juniors
La marplatense que ahora representa al Campana Boat Club fue medalla de plata en el clasificatorio de Asunción en el bote individual y fueron cuartas en el cuádruple.
La marplatense que ahora representa al Campana Boat Club fue medalla de plata en el clasificatorio de Asunción en el bote individual y fueron cuartas en el cuádruple.
Se dio a conocer la lista de remeros convocados para el Campeonato Sudamericano de Remo para las categorías Junior y Sub-23 que se desarrollará en Brasilia. Habrá tres representantes de Mar del Plata: Agustín Scenna, Clara Galfré y Julieta González Ricciuti.