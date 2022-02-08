Solana Sierra ganó en la primera ronda de Yerba Buena
La tenista marplatense que recibió un Wild Card para jugar en el W25 de Tucumán, comenzó con un buen triunfo en sets corridos ante Jazmín Ortenzi su participación dentro del cuadro de singles.
La tenista marplatense que recibió un Wild Card para jugar en el W25 de Tucumán, comenzó con un buen triunfo en sets corridos ante Jazmín Ortenzi su participación dentro del cuadro de singles.
Según los datos que dio a conocer la ITF en su ranking semanal, la marplatense se ubica actualmente en el puesto número 9 del ranking junior internacional ascendiendo dos lugares respecto de su último escalafón.
La marplatense está disputando uno de los tradicionales torneos junior de Estados Unidos, el Torneo “Eddir Herr” donde accedió a semifinales después de superar a la bielorrusa Kristina Dmitruk, primera favorita y actualmente N° 2 del mundo en categoría Junior. Luego cayó en el partido previo a la fi
La tenista marplatense, después de sus semifinales en el US Open Junior, avanzó 17 lugares dentro del ranking internacional junior y se convierte en la jugadora latinoamericana mejor ubicada.
La jugadora marplatense avanzó a los cuartos de final del W15 de Santa Margarida de Montbiu en la Región Cataluña luego de vencer en sets corridos a la francesa Nahir Berecoechea. Ahora tendrá que enfrentarse con una rival de mejor ranking en una buena medida.