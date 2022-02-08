Solana Sierra le ganó a la N°2 del mundo junior y cayó en semifinales

La marplatense está disputando uno de los tradicionales torneos junior de Estados Unidos, el Torneo “Eddir Herr” donde accedió a semifinales después de superar a la bielorrusa Kristina Dmitruk, primera favorita y actualmente N° 2 del mundo en categoría Junior. Luego cayó en el partido previo a la fi