Intestino irritable, un trastorno que a los especialistas les costaba explicar y es más que un desorden funcional

El gastroenterólogo Leandro Amieva comentó este tipo de enfermedades tienen una “interrelación fluida” entre el cerebro y el intestino, a lo que se le suma un actor llamado “microbioma”, que es la cantidad de microorganismos que habitan en nuestro intestino.