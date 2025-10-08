Aumentan los casos de enfermedades intestinales crónicas
El fenómeno se vincula a cambios de estilo de vida como la alimentación ultra industrializada y la urbanización.
El fenómeno se vincula a cambios de estilo de vida como la alimentación ultra industrializada y la urbanización.
El gastroenterólogo Leandro Amieva comentó este tipo de enfermedades tienen una “interrelación fluida” entre el cerebro y el intestino, a lo que se le suma un actor llamado “microbioma”, que es la cantidad de microorganismos que habitan en nuestro intestino.
Los médicos no unieron su intestino como estaba previsto, pero consideraron como "positiva" la nueva intervención quirúrgica.
Una de las funciones vitales de la microbiota intestinal es ser barrera de virus, bacterias y parásitos que producen enfermedades.