El fuck you de Parrilli al evitar la suspensión en el Senado
La votación fue 34 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.
La votación fue 34 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.
Lo reveló un informe organizado por una empresa dedicada al aprendizaje del idioma. Según los datos recabados, el 28 por ciento de la gente insulta mientras maneja.
"Saben que la única razón por la que hemos venido es un poco de satisfacción", expresó Mateos para presentar el tema y luego remató: "Un poco de satisfacción Mauricio Macri la puta madre que te re parió".