innovación tecnológica

Revolución tecnológica: "El gran desafío es no convertirnos en analfabetos digitales"
Horacio Llovet, emprendedor y ex CEO de Johnny Rockets, analizó el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral.
Horacio Llovet, emprendedor y ex CEO de Johnny Rockets, analizó el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral.
Lo expresó el secretario general de Economía del Conocimiento del Municipio, Walter Gregoracci. Será del 21 al 26 de octubre, en busca fomentar el desarrollo del ecosistema tecnológico local.
El programa busca descubrir y apoyar las ideas más innovadoras de Mar del Plata.
Así lo informó el secretario general de La Bancaria, Guillermo Martínez. Temen que a futuro se pierdan muchos puestos de trabajo.