Cambios en el monotributo: quiénes pueden reingresar y cuál es el nuevo tope anual
Fue explicado por el contador público Diego Mastragostino, quien consideró que la actualización “no tiene precedentes” y es “significativa y positiva”.
Fue explicado por el contador público Diego Mastragostino, quien consideró que la actualización “no tiene precedentes” y es “significativa y positiva”.
El trabajo fue realizado por personal de la delegación Batán, policía local, Comisaría 8va, personal del COM y de tránsito, según contó un residente de la zona en sus redes sociales. A pesar del logro, siguen pidiendo "que sea a la entrada del partido", pero indicaron que "es un avance".
El jefe comunal publicó en sus redes sociales un vídeo que muestra el trabajo realizado por el personal policial y municipal, tanto de Tránsito y Seguridad, en los 7 retenes dispuestos en los ingresos de Mar del Plata.
El intendente Montenegro destacó las tareas que se realizan todos los días en los ingresos a Mar del Plata y remarcó la importancia de llevar a cabo la tarea en los retenes para evitar la propagación del coronavirus.
Durante las dos semanas de descanso, más de 5 millones de personas viajaron por las provincias argentinas generando importantes ingresos en los diferentes centros turísticos.