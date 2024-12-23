impuesto al dólar

El Dólar tarjeta costará $1358 por la eliminación del impuesto PAIS
El BCRA estima que la mitad de ese tipo de gastos le insume reservas.
El BCRA estima que la mitad de ese tipo de gastos le insume reservas.
El contador y docente universitario Marcelo Corbalán advirtió que las señales del Gobierno para movilizar dólares no declarados carecen de respaldo normativo.
Mediante la reglamentación de la Ley de Emergencia Económica, el Gobierno redujo el tributo consumos como Netflix y Spotify, lo que significa que finalmente no abonarán el 30% como otros.