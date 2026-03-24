Golpe Cívico Militar

A 50 años del golpe: Adriana Metz y el abrazo que tardó 48 años
Referente de Abuelas de Plaza de Mayo en Mar del Plata, encontró a su hermano, el nieto 140. Una historia de búsqueda, memoria y reparación que aún continúa para cientos de familias.
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Kybirg está acusado de participar en los escuadrones de la muerte que operaron en nuestra ciudad durante la última dictadura cívico militar y se desempeñó como segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos UT 612.