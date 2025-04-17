Germán Kiczka

Condenaron a Kiczka a 14 años de prisión por tenencia y distribución de pornografía infantil
Además, su hermano Sebastián recibió una condena de 12 años. La audiencia, que se realizó hoy en Posadas, se extendió a lo largo de 12 horas.
Además, su hermano Sebastián recibió una condena de 12 años. La audiencia, que se realizó hoy en Posadas, se extendió a lo largo de 12 horas.
Es por tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. Sobre Germán se pidieron 14 años de prisión y sobre su hermano, 12.
Ambos están acusados por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
Fue a 24 horas de que el ahora ex diputado de Misiones se presentara a declarar en el Juzgado Penal 4 de Apóstoles y negara su culpabilidad ante el magistrado.
Además, declaró frente al titular del Juzgado de Instrucción N°4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, que la computadora le pertenece a su hermano Sebastián.
Junto a su hermano está denunciado por “tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores”. El juez que entiende en la causa aseguró que “hay mucho material”.