Mar Chiquita ya planifica la reapertura gastronómica para agosto

El intendente Jorge Paredi se reunió con Esteban Benítez, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Clara del Mar y la costa. "Tenemos en cuenta que si la situación de casos activos es estable para agosto autorizaremos la cafetería y gastronomía con sus respectivos protocolos", dijo el jefe comun