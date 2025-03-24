Caída en la actividad hotelera y gastronómica durante el fin de semana largo: "Fue de los peores desde 2002"
Así lo expresó el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, Jesús Osorno
Así lo expresó el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, Jesús Osorno
El intendente Jorge Paredi se reunió con Esteban Benítez, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Clara del Mar y la costa. "Tenemos en cuenta que si la situación de casos activos es estable para agosto autorizaremos la cafetería y gastronomía con sus respectivos protocolos", dijo el jefe comun
Así lo detallaron desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, donde resaltaron que la primera semana del receso fue "ligeramente mejor a lo esperado" en comparación al 2018.