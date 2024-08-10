Recuperaron $200.000 que habían sido robados de una camioneta estacionada
Fue en una vivienda del barrio López de Gomara. La suma había sido sustraída el pasado 2 de agosto en Constitución y Chubut.
Fue en una vivienda del barrio López de Gomara. La suma había sido sustraída el pasado 2 de agosto en Constitución y Chubut.
Las tareas fueron realizadas por personal del GAD. El hecho que originó la investigación ocurrió hace dos días en Luro y 226, cuando al menos seis personas efectuaron disparos contra tres personas dentro de un auto para robarles.