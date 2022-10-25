Entrenamiento: la constancia es la clave del éxito
Combinar ejercicios de fuerza con hitt y cardio durante la semana es la rutina más efectiva a la hora de ver resultados.
Combinar ejercicios de fuerza con hitt y cardio durante la semana es la rutina más efectiva a la hora de ver resultados.
Se pueden realizar en el hogar con bandas de resistencia y mancuernas.
La base apunta a tener una alimentación balanceada pero con proteínas de buena calidad.
El déficit calórico es la principal pauta para lograr este objetivo que puede lograrse de dos maneras: comiendo menos calorías que las que necesitamos o gastándolas mediante la actividad física.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió en la mañana de este sábado, tras distintas asambleas, cesar con la retención de tareas, por lo que se vuelve a normalizar el servicio del transporte público.
Fuentes del gremio le confirmaron a El Marplatense que este miércoles se mantendrá la retención de tareas de 21.30 a 6. Su implementación, sin embargo, quedará supeditada a la eventual conciliación obligatoria que resuelva el Ministerio de Trabajo, tras el pedido que hizo el Municipio.
Después de una reunión en el Ministerio de Trabajo, el gremio se declaró en estado de "alerta", con la expectativa puesta en ver si la empresa cumple con el pago del acuerdo paritario. Desde la firma insisten en las dificultades por un "desfajase" en los costos, ante la falta de aumento en el boleto