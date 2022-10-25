La UTA advierte que habría medidas de fuerza en forma "inminente"

Después de una reunión en el Ministerio de Trabajo, el gremio se declaró en estado de "alerta", con la expectativa puesta en ver si la empresa cumple con el pago del acuerdo paritario. Desde la firma insisten en las dificultades por un "desfajase" en los costos, ante la falta de aumento en el boleto