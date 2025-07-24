Escala el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya
La disputada frontera entre los países derivó en enfrentamientos armados que ya dejaron al menos 12 muertos y 31 heridos.
La disputada frontera entre los países derivó en enfrentamientos armados que ya dejaron al menos 12 muertos y 31 heridos.
Tras cinco años de negociaciones posteriores al Brexit, Reino Unido, España y la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para redefinir el estatus de Gibraltar, que incluye un cambio histórico: la eliminación de la verja fronteriza que separa al enclave británico del sur de España desde 1908.
Lo anunció Pedro Sánchez. Será a partir del 7 de junio solo para los inmunizados con dosis aprobadas por la EMA y la OMS.
Los extranjeros que llegan a los aeropuertos españoles ya no tienen que realizar una cuarentena, solo deben rellenar un formulario sanitario, donde brindan datos para poder ser localizados, y son sometidos a control de temperatura y visual.
Lo dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Los políticos entraron como turistas y no pidieron asilo. También confirmó que las embajadas argentinas en La Paz y Santiago de Chile están custodiadas por efectivos del grupo “Alacrán” de la Gendarmería Nacional
El joven que denunció un millonario lavado de dinero en la Fundación Leo Messi carga en sus espaldas con un amplio pasado como activista social. Japón, India, Sierra Leona, son algunos de los destinos que visitó para extender su mano a los más marginados.