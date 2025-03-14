Estefi Berardi será panelista de Florencia De La V
El programa con Flor de la V vuelve a la pantalla después de su primera etapa entre 2003 y 2009.
El programa con Flor de la V vuelve a la pantalla después de su primera etapa entre 2003 y 2009.
Su director y creador, Ángel Carabajal, confirmó a El Marplatense que volverán con "Bien Argentino: La Evolución" durante la próxima temporada de verano.
Andrea Mereles, esposa del tripulante del navío Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, y su familia fueron invitados a ver la función de "Bien Argentino" en el Teatro Corrientes de Mar del Plata.