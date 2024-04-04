FEHGRA y UTHGRA: "Los servicios se han cuadruplicado o quintuplicado y no hay consumo"
Los sectores manifestaron una profunda preocupación por el contexto económico del país que impacta con fuerza.
Los sectores manifestaron una profunda preocupación por el contexto económico del país que impacta con fuerza.
El organismo solicitó la suspensión de ejecuciones y embargos fiscales y bancarios hasta diciembre de 2025, entre otros pedidos.
Surge de una encuesta hecha a dueños de hoteles y restaurantes. Piden que se prorrogue la ayuda del Estado.
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) reclamó, una vez más, el urgente reconocimiento del estado de crisis del sector, cuya recesión "es tres veces peor que la del promedio de la economía".
Las cafeterías marplatenses volvieron este viernes a la actividad después de tres meses de estar a puertas cerradas y, desde UTHGRA, apelan a un esfuerzo de todos para cumplir lo establecido, permitiendo que se sumen nuevas actividades.
Desde este jueves se desarrolla en Mar del Plata la 225º Reunión de Consejo Directivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Graciela Fresno, presidente de la entidad manifestó que "tendremos un cambio de gobierno en una época del año bastante compleja, cuando c