exintendente

A los 80 años murió el ex intendente Mario Russak
Vivía en Ciudad de Buenos Aires, donde se había radicado tras abandonar la política vernácula. Fue comisionado de la dictadura entre 1978 y 1981, y luego electo en elecciones democráticas en 1991.
Vivía en Ciudad de Buenos Aires, donde se había radicado tras abandonar la política vernácula. Fue comisionado de la dictadura entre 1978 y 1981, y luego electo en elecciones democráticas en 1991.
Respaldó el proyecto que impulsa Montenegro y pidió "prestarle atención a los que saben".