Conducía borracho y terminó contra un auto estacionado
El siniestro se registró sobre la calle Acevedo al 4500. El automovilista tenía 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre.
El siniestro se registró sobre la calle Acevedo al 4500. El automovilista tenía 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre.
Lectores de El Marplatense enviaron un video donde se puede ver como un conductor decidió dejar su vehículo sobre la acera. Luego, ante el reproche de los vecinos, retira el auto dando marcha atrás durante 50 metros por arriba de la vereda.