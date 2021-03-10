Tips para afinar la cintura
Es una de las zonas que más preocupan a las mujeres. Ejercicios y consejos para reducirla.
Es una de las zonas que más preocupan a las mujeres. Ejercicios y consejos para reducirla.
Se pueden realizar en el hogar con bandas de resistencia y mancuernas.
El doctor Marcelo Barroso Griffiths especialista en Quiropraxia detalla los posibles factores que pueden desencadenarlo y la importancia de realizar un chequeo preventivo a tiempo.
Se trata de un joven de 20 años. Su captura se materializó después de allanamientos que se realizaron en el barrio Santa Celina. Todavía se intensifica la búsqueda del menor que conducía la moto con la que se dieron a la fuga tras asesinar en el acto a Tomás Carlos Marcos.
El doctor Marcelo Barroso Griffiths, especialista en Quiropraxia explica las características de la lumbalgia y qué podemos hacer para tratarla y prevenirla.