Cayó el acusado de matar a motociclista de un disparo por la espalda

Se trata de un joven de 20 años. Su captura se materializó después de allanamientos que se realizaron en el barrio Santa Celina. Todavía se intensifica la búsqueda del menor que conducía la moto con la que se dieron a la fuga tras asesinar en el acto a Tomás Carlos Marcos.