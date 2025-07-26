Movilizaciones en Escocia contra la visita de Donald Trump
El rechazo al presidente estadounidense se hizo con pancartas que rezaban “el delincuente 47 no es bienvenido aquí”. Además exhibieron imágenes que lo relacionaban con Jeffrey Epstein.
El rechazo al presidente estadounidense se hizo con pancartas que rezaban “el delincuente 47 no es bienvenido aquí”. Además exhibieron imágenes que lo relacionaban con Jeffrey Epstein.
El Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que preside Lord Raymond, celebró una audiencia en la que, tras escuchar a las partes, anunció hoy su decisión.
El seleccionado nacional jugará desde las 16 ante el equipo europeo, en uno de los choques definitorios por el Grupo D del máximo torneo de la categoría.
La Primera Ministra del país septentrional, Nicola Sturgeon, anunció sus planes de impulsar otro referéndum de independencia en 2021, luego de que el BREXIT se de por concluido.