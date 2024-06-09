South Post llegó a Mar del Plata con envíos en 24 horas a CABA y Gran Buenos Aires
Además, la empresa entregó remeras e instrumentos musicales a los integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil y ayudará a la organización Ola Productiva.
Además, la empresa entregó remeras e instrumentos musicales a los integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil y ayudará a la organización Ola Productiva.
"En 24 horas se puede recibir el paquete en Mar del Plata, Gran Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”, explicó su directora comercial, Mariana Santa María.
Se trata de un proyecto de los concejales de Unión por la Patria, quienes destacaron que "el trabajo de este sector es un aporte fundamental a la logística y a la producción económica de General Pueyrredon”.