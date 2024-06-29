La diversión en Mar del Plata repunta "los fines de semana"
Dos lugares -Bajo Cero y Go Play- ubicados en el microcentro que ofrecen entretenimientos para las familias destacaron que "el repunte del trabajo se da los fines de semana".
Dos lugares -Bajo Cero y Go Play- ubicados en el microcentro que ofrecen entretenimientos para las familias destacaron que "el repunte del trabajo se da los fines de semana".
El músico y empresario estadounidense Sean “Diddy” Combs fue declarado culpable por un jurado federal de dos cargos de transportación con fines de prostitución, aunque resultó absuelto de las acusaciones más graves de crimen organizado y tráfico sexual.
Ideas prácticas y ricas para incluir en los festejos.
Así lo comunicó la Cámara del Entretenimiento Argentino (IDEAr), ya que General Pueyrredon es la primera localidad en confirmar una temporada de verano con entretenimiento acorde a los protocolos por la pandemia.
La Dirección de Programas Socioculturales, dependiente de la Secretaría de Cultura del Municipio de General Pueyrredon, continúa con el "Ciclo de Espectáculos de Humor" a realizarse en Centros de Jubilados de manera libre y gratuita. El grupo humorístico Miraketres será el encargado de transmitir hu
La obra infantil Hechizadas, “el misterio será develado” se presentó en Espacio Clarín para entretener a los más pequeños que fueron acompañados por sus familias.