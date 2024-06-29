entretenimiento

El trío "Miraketres" se presentará en diferentes Centros de Jubilados

La Dirección de Programas Socioculturales, dependiente de la Secretaría de Cultura del Municipio de General Pueyrredon, continúa con el "Ciclo de Espectáculos de Humor" a realizarse en Centros de Jubilados de manera libre y gratuita. El grupo humorístico Miraketres será el encargado de transmitir hu