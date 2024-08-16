Ensanchamiento

Piden que se realicen obras de ensanche y repavimentación en la avenida Mario Bravo
Además, desde el bloque de Unión por la Patria también exigieron la construcción de una ciclovía en esa zona.
Además, desde el bloque de Unión por la Patria también exigieron la construcción de una ciclovía en esa zona.
Los trabajos van desde la rotonda de Autovía 2 hasta la vía, convirtiéndola en doble carril por mano con cordón cuneta y cantero central. Y desde la vía hasta Dante Alighieri se levantará por completo la cinta asfáltica existente para colocar hormigón con cordón cuneta, según detallaron desde el Mun