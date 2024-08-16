Comenzó la obra de ensanchamiento de la avenida Constitución

Los trabajos van desde la rotonda de Autovía 2 hasta la vía, convirtiéndola en doble carril por mano con cordón cuneta y cantero central. Y desde la vía hasta Dante Alighieri se levantará por completo la cinta asfáltica existente para colocar hormigón con cordón cuneta, según detallaron desde el Mun