El Municipio anunció un "plan intensivo" para engranzar los barrios

Se acopiaron unas 25 mil toneladas de granza y 5 mil de tosca para tapar pantanos que permitirá reparar unas 1500 cuadras, según aseguran las autoridades. "Es la primera vez que podemos acumular semejante cantidad de piedra y tosca”, celebró el intendente Carlos Arroyo.