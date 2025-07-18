Mejoraron 80 cuadras del sur y hubo mantenimiento de 35 hectáreas de espacios públicos
Además, se inspeccionaron 16 terrenos en mal estado en el marco del programa Propietario Responsable. Fueron tareas realizadas por la Delegación del Puerto.
Además, se inspeccionaron 16 terrenos en mal estado en el marco del programa Propietario Responsable. Fueron tareas realizadas por la Delegación del Puerto.
Se engranzaron 13 cuadras utilizando 450 toneladas de granza. Además se hicieron tareas de repaso y cuneteado de calles.
Se acopiaron unas 25 mil toneladas de granza y 5 mil de tosca para tapar pantanos que permitirá reparar unas 1500 cuadras, según aseguran las autoridades. "Es la primera vez que podemos acumular semejante cantidad de piedra y tosca”, celebró el intendente Carlos Arroyo.