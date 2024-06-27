empleados estatales

Incertidumbre en el sector estatal por la posibilidad de perder 700 puestos de trabajo
Hasta el momento no fueron notificados sobre la renovación de los contratos que vencen a fin de mes.
Hasta el momento no fueron notificados sobre la renovación de los contratos que vencen a fin de mes.
Durante el primer cuatrimestre, el 34% de las cesantías en la ciudad correspondieron a trabajadores del sector público. Claudia Rey, secretaria general de ATE, denunció el vaciamiento de organismos nacionales y criticó la ofensiva contra el derecho a huelga.
Se pagaría, como habían explicado desde el gobierno, en dos tramos. El primero será de $ 3.000 con el sueldo de febrero y el otro de $ 1.000 con el de marzo.