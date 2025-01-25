Ejecuciones fiscales: "Es un buen momento para usar el plan de pago"
De acuerdo al contador público nacional Marcelo Corbalán, "no te perdonan nada, pero no tendrás embargos ni las medidas cautelares o los honorarios del abogado".
De acuerdo al contador público nacional Marcelo Corbalán, "no te perdonan nada, pero no tendrás embargos ni las medidas cautelares o los honorarios del abogado".
Así lo aseguró el último informe realizado por la organización Human Rights Watch. Solo en 2018, se registró la muerte de 7.000 personas, la mayoría a mano de las Fuerzas de Acciones Especiales al mando de Nicolás Maduro.