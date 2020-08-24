donacion plasma

Donan plasma vigiladores que se contagiaron en el Hospital Houssay
Son un total de 14 trabajadores de una empresa privada que los alentó a adherirse a la Campaña Nacional de Donación de Plasma para pacientes recuperados por COVID-19.
Son un total de 14 trabajadores de una empresa privada que los alentó a adherirse a la Campaña Nacional de Donación de Plasma para pacientes recuperados por COVID-19.
El jefe de Hemoterapia del Hospital Privado de la Comunidad (HPC), Gerardo Speroni, remarcó este miércoles la importancia de donar plasma "para poder disminuir la internación y la mortalidad" de los pacientes.
La campaña tomó fuerza en las últimas horas y busca concientizar a los vecinos, hayan tenido o no COVID-19. Piden tomar responsabilidad a la hora de los cuidados.
"Cada donante podrá hacerlo dos veces en una semana y un total de 24 veces durante el año. La provincia pondrá recursos para que se puede donar en los centros propuestos para estos fines. Todo esto está contemplado en la ley nacional", detalló el concejal Conti.