donacion plasma

Pinamar adhirió a la Campaña Nacional de Donación de Plasma de pacientes recuperados

"Cada donante podrá hacerlo dos veces en una semana y un total de 24 veces durante el año. La provincia pondrá recursos para que se puede donar en los centros propuestos para estos fines. Todo esto está contemplado en la ley nacional", detalló el concejal Conti.