Domingo Cavallo

Menem y Cavallo fueron condenados a prisión por la venta de la Rural

El ex presidente recibió una sentencia de 3 años y 9 meses, mientras que su ex ministro de Economía fue sentenciado a 3 año y 6 meses. Además, ambos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Le provocaron un perjuicio al Estado por 100 millones de dólares.