Domingo Cavallo

Milei cargó contra empresarios que exigen una devaluación del tipo de cambio
Los tildó de “operadores de la deva”. Y además la emprendió contra un sector de los periodistas a los que llamó “ensobrados”.
Los tildó de “operadores de la deva”. Y además la emprendió contra un sector de los periodistas a los que llamó “ensobrados”.
El Presidente hizo mención a que lo echó porque habló de una reforma previsional. “No puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral”, señaló.
Se trata de José Luis Daza, quien ya trabajó junto al ministro de Economía. El secretario de Política Económica, Joaquín Cottani, renunció hoy por “razones familiares”, indicaron.
El ex presidente recibió una sentencia de 3 años y 9 meses, mientras que su ex ministro de Economía fue sentenciado a 3 año y 6 meses. Además, ambos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Le provocaron un perjuicio al Estado por 100 millones de dólares.