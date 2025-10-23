dia mundial del epoc

Lanzaron la campaña nacional de concientización sobre la EPOC y ofrecen espirometrías gratuitas
El 77,4% de los casos en Argentina no cuenta con diagnóstico médico, lo que demuestra que la mayoría de las personas con EPOC aún no sabe que la padece.
El 77,4% de los casos en Argentina no cuenta con diagnóstico médico, lo que demuestra que la mayoría de las personas con EPOC aún no sabe que la padece.
La OMS afirma que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se habrá convertido en la cuarta causa de muerte en todo el mundo en 2030.