Dia del Deportista

El sábado se celebra el Día del Deportista Marplatense
De 13 a 18, la jornada se desarrollará en el Parque de los Deportes y conmemora la culminación de los Juegos Deportivos Panamericanos de 1995.
De 13 a 18, la jornada se desarrollará en el Parque de los Deportes y conmemora la culminación de los Juegos Deportivos Panamericanos de 1995.
Será el sábado 12 de marzo entre las 9 y las 17 en el Parque de los Deportes, donde estarán representadas 70 disciplinas con clases, clínicas, competencias y exhibiciones.