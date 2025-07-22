derecho de admision

Bullrich amenazó con aplicar derecho de admisión a la mano derecha de “Chiqui” Tapia
Se trata del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Es por un twit del directivo que se manifiesta de manera amenazante contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Se trata del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Es por un twit del directivo que se manifiesta de manera amenazante contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Fue el partido con más espectadores. En los cinco encuentros hubo 75 aprehendidos en total. En todos los casos asistieron las dos hinchadas.