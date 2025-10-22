El Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados desestimó el desalojo del Club 2 de Mayo
La institución social y deportiva podrá mantener su sede ubicada en 3 de Febrero al 4585, y también logró mejorar las condiciones estipuladas.
La institución social y deportiva podrá mantener su sede ubicada en 3 de Febrero al 4585, y también logró mejorar las condiciones estipuladas.
En julio, el ex jugador de la selección Argentina confirmó el proyecto para construir un centro deportivo que "brinde una oportunidad a los jóvenes" en un predio de 8 hectáreas ubicado en Antártida Argentina y Mario Bravo. Este viernes visitó la ciudad para entregar certificados de donación a quiene