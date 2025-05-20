deportes al aire libre

Buscan suspender el deporte al aire libre en caso de alerta meteorológica en Mar del Plata
El concejal PRO de Mar del Plata, Guillermo Volponi, fue quien presentó el proyecto que sancionaría a quienes no acatan a la norma.
El concejal PRO de Mar del Plata, Guillermo Volponi, fue quien presentó el proyecto que sancionaría a quienes no acatan a la norma.
"Sin dudas es una buena oportunidad para promocionar el deporte”, señaló el presidente de la Comisión de Deportes y Recreación del Concejo Deliberante, Ricardo Liceaga Viñas, durante la presentación del evento.
Así lo confirmó el secretario de producción Fernando Muro, en la conferencia de prensa brindada este mediodía en dependencias de la municipalidad.
La Comisión Especial, además de la "prueba piloto" en cafetería, recomendó la reactivación de las actividades deportivas al aire libre como caminata, trote, roller, patín, ciclismo, tenis, golf, skate, surf y mar abierto.