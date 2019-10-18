Dante Sica
Las clínicas advierten que no pueden afrontar el pago del bono a los trabajadores
El gobierno confirmó que habrá un bono para empleados privados
Las contradicciones del Ministro Sica
Parque industrial: "Realmente fue muy bueno poder recibir por primera vez al Ministro"
Para Dante Sica, Mar del Plata será “relevante desde el punto de vista de exportación”
Pichetto y Sica visitan la ciudad y se reúnen con cámaras y empresarios
Precios esenciales: "Ya está empezando a funcionar en forma plena"
Así lo aseguró el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. "Hay casi un 90% cubierto", destacó respecto de los 64 productos con precios congelados por seis meses que están disponibles en las góndolas desde este lunes.
Arroyo participó de la Mesa Distrital de Educación provincial
El encuentro fue encabezado en Dolores por el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, y contó con la participación del ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. "Nuestro desafío es crear una agenda educativa integral que responda al cambio de ocupaciones y desarroll
Macri lanzó créditos para pymes por $100 mil millones
El Gobierno anunció este miércoles una nueva línea de financiamiento destinada a facilitar el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas "con tasas de entre el 25 y el 29% en bancos estatales y privados".