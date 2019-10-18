Arroyo participó de la Mesa Distrital de Educación provincial

El encuentro fue encabezado en Dolores por el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, y contó con la participación del ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. "Nuestro desafío es crear una agenda educativa integral que responda al cambio de ocupaciones y desarroll