crimen en Villa Gesell

Thomsen dijo que todas las noches reza por Fernando: cuándo publican la entrevista
Uno de los condenados a perpetua por el crimen de Báez Sosa hablo desde la cárcel con "Telenoche". Se publicará el martes a las 20.
Uno de los condenados a perpetua por el crimen de Báez Sosa hablo desde la cárcel con "Telenoche". Se publicará el martes a las 20.
Al cumplirse un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, el Papa le envió un sentido mensaje a la familia del joven haciéndole llegar su “compañía espiritual”. La ceremonia, encabezada por el Obispo de la Diócesis de Mar del Plata, se realizó en el preciso lugar donde el joven fue golpeado brutalmente