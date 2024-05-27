crimen en Villa Gesell

Justicia por Fernando: en la misa, Mestre leyó una carta manuscrita del Papa Francisco

Al cumplirse un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, el Papa le envió un sentido mensaje a la familia del joven haciéndole llegar su “compañía espiritual”. La ceremonia, encabezada por el Obispo de la Diócesis de Mar del Plata, se realizó en el preciso lugar donde el joven fue golpeado brutalmente