Copa de la Super Liga

Aldosivi - River: cómo será la venta de entradas para el partido

El domingo 28 de abril, Mar del Plata será el escenario para la ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga que enfrentará al "Tiburón" y al equipo de Marcelo Gallardo. Desde la organización del evento informaron los días y horarios para adquirir localidades para ambas parcialidades.