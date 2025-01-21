Copa de la Super Liga

Aldosivi y Agropecuario no se sacaron diferencias en un amistoso de pretemporada
Los equipos disputaron un partido de 40 minutos en donde igualaron sin goles.
Los equipos disputaron un partido de 40 minutos en donde igualaron sin goles.
El domingo 28 de abril, Mar del Plata será el escenario para la ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga que enfrentará al "Tiburón" y al equipo de Marcelo Gallardo. Desde la organización del evento informaron los días y horarios para adquirir localidades para ambas parcialidades.