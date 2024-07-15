copa america eeuu

Reemplazarán la gigantografía del "Dibu"
Está ubicada a metros de la planta Punta Iglesias y esta lunes fue lugar elegido para sacarse fotos los fanáticos tras la obtención de la Copa América en los Estados Unidos.
Está ubicada a metros de la planta Punta Iglesias y esta lunes fue lugar elegido para sacarse fotos los fanáticos tras la obtención de la Copa América en los Estados Unidos.
Con la mira en los cuartos de final de la Copa América ante Ecuador, el plantel se entrenó antes de viajar a Houston y la buena noticia es que el capitán hizo una parte del entrenamiento.
La brasileña Edina Alves comandará Bolivia-Jamaica y será acompañada por su compatriota Neuza Back y la colombiana Mary Blanco como asistentes.