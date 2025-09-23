consejeros escolares

Agua contaminada en colegios de Mar del Sud: imputaron a un contratista y a tres funcionarios del Consejo Escolar
Los fiscales descubrieron que los certificados de potabilidad exhibidos ante las autoridades y las familias eran falsos.
Los fiscales descubrieron que los certificados de potabilidad exhibidos ante las autoridades y las familias eran falsos.
Fiorella Damiani está imputada de acusar falsamente a dos personas en 2017, pero unas filmaciones mostrarían que la relación fue consensuada.
Luisa Melchionne, de 47 años, fue detenida tras ser acusada de mantener una relación inapropiada con un alumno menor de edad.
La entrega de mobiliario se suma al programa “Escuelas a la obra” que ya destinó más de 250 millones en establecimientos del distrito en el marco del plan de infraestructura que tiene como objetivo reacondicionar los edificios escolares.