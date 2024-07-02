Congreso Productivo: "Buenos Aires es una provincia eminentemente industrial"
Así lo afirmó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa en su disertación durante este martes.
Así lo afirmó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa en su disertación durante este martes.
En el marco del el 7º Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas, que se desarrolla en Mar del Plata, Daniel Rellán, director técnico del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), manifestó que "El tema offshore, para la Argentina, es tremendamente importante y sin dudas Mar del Plat