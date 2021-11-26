Conductor designado: respaldo a la iniciativa pero hay dudas sobre los controles

"Es una muy buena herramienta para estos tiempos, pero Tránsito está abandonado", afirmó el referente de la ONG Familiares Víctima del Deliro y Tránsito, Héctor Blasi. Conductor designado funcionó durante el 2016 con la adhesión de los boliches locales.