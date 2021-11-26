Conductor designado: "No es tan difícil ponerla en práctica"
Lo afirmó el empresario de la gastronomía y la nocturnidad Juan Rodríguez quien adelantó que "funcionó bien en otros tiempos y no es algo complicado desde lo operativo".
Lo afirmó el empresario de la gastronomía y la nocturnidad Juan Rodríguez quien adelantó que "funcionó bien en otros tiempos y no es algo complicado desde lo operativo".
"Es una muy buena herramienta para estos tiempos, pero Tránsito está abandonado", afirmó el referente de la ONG Familiares Víctima del Deliro y Tránsito, Héctor Blasi. Conductor designado funcionó durante el 2016 con la adhesión de los boliches locales.